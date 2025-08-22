İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan ve haklarında ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı.

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve iş insanı Adem Soytekin'in ev hapsinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilmiş ve hakkında "ev hapsi" kararı verilmişti. - İSTANBUL