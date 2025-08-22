İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ev Hapsi Kaldırıldı - Son Dakika
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ev Hapsi Kaldırıldı

22.08.2025 11:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve bir iş insanının ev hapsi ise devam ediyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan ve haklarında ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı.

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve iş insanı Adem Soytekin'in ev hapsinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilmiş ve hakkında "ev hapsi" kararı verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ertan Yıldız, İhsan Aktaş, Politika, istanbul, Beşiktaş, Ev hapsi, Belediye, 3-sayfa, Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
