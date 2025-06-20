İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İki Tutuklama Talebi

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, savcılıkta ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri sürüyor. - İSTANBUL