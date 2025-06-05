İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Tahliye Edilen Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilen şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu ifadesinde, "Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ancak anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilen şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Kimlik tespitinde inşaat girişimcisi olduğunu belirten Nuhoğlu, 1 Haziran ve 4 Haziran 2025 tarihlerinde ifade verdi. Nuhoğlu ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, "Gelinen süreç itibari ile dosya kapsamında hakkımda iddia olunan hususlara ve bir süredir İBB tarafından bana yaşatılan süreçleri tüm açık yürekliliğimle anlatmak üzere ifade veriyorum. Öncelikle Sarıyer'de bulanan 2 villanın şirket ile beraber İmamoğlu inşaata devri hususuna açıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana 'biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz, şu anda nakit durumumuz buna uygun değil, kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi olarak devralacağız' dedi. Ben Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını, bunu şu aşamada satın alamayacağımı söyledim. Tuncay Yılmaz bana İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi söyledi. Bu süreçte benim İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamdaki süreç içerisinde villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür" dedi.

Söz konusu şirketi 2024 yılının Mart ayında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söyleyen Nuhoğlu, "Devirle alakalı bu süreçte 15 milyon lira ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine, (toplamda 48 milyon lira) ilişkin bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine şubat ayı içeresinde formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Bu paranın ödenmediği takdirde 2 adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler. Şirketin devrinden sonrasında toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildi. Söz konusu olayın meydana geliş şekli anlattığım gibidir. Güllüce Tarım benim üzerimdeyken söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adet çek de villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir" şeklinde konuştu.

"Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum"

Nuhoğlu ifadesinin devamında, "Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Bu bahsetmiş olduğum görüşmeleri Fatih Keleş ile yapıyorduk. Bu yapılan ödemeler Fatih Keleş'in kardeşi olan Zafer Keleş'e dolar cinsinden yapılmaktaydı. Tarafımdan temin edilen paralar şirketimin çalışanı olan Erkut E. tarafından kapalı poşetler içeresinde götürülmüştür. Çalışanlarım bu paraları hangi amaçla götürüldüğünü bilmemektedir ancak bu poşetleri götürdüklerine ilişkin sorulması halinde beyan vereceklerdir. Şu an tam hatırlamamakla beraber benden en az 5-6 kez ödeme aldılar. Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ancak anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. Bu ödemeler yapılan hakedişlerle paralel bir şekilde gerçekleşiyordu" ifadelerini kullandı.