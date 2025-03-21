İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Açığa Çıktı - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Açığa Çıktı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Ali Nuhoğlu\'nun İfadesi Açığa Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında ifadesi alınan Ali Nuhoğlu, alınan ihalelerin kişisel tanışıklıkla ilgili olmadığını belirtti. Ofisinde ele geçirilen 1 milyon 300 bin dolar hakkında detaylar verdi.

21.03.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu, "Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim" derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Banka hesabında 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında para olduğunu ancak oturduğu evin kira olduğunu söyledi

Şüpheli Nuhoğlu'nun Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Nuhoğlu, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyerek malvarlığı sorusuna ise dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, "Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır" dedi.

"Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım"

Şüpheli Nuhoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı soruldu, cevap olarak Nuhoğlu, "Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır" dedi.

Nuhoğlu'na "Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız" şeklinde soru soruldu. Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

Nuhoğlu'na şema gösterildi

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız" diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Açığa Çıktı - Son Dakika

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