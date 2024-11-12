İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı

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Yasadışı bahis reklamı operasyonunda tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Yılmaz, "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.