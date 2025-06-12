İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada - Son Dakika
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İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

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İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
12.06.2025 12:13
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İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
Haber Videosu

Hindistan'da içinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü. Kalkıştan hemen sonra meydana gelen kazada yolcu uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da içinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü. Kalkıştan hemen sonra meydana gelen kazada yolcu uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

232'Sİ YOLCU, 12'Sİ MÜRETTEBAT

Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 244 kişi bulunuyordu. Bölgeden gelen görüntülerde havaya yayılan yoğun siyah duman dikkat çekti.

LONDRA'YA GİDİYORDU

Uçuşun Air India 171 seferi olduğu belirlendi. Çevrimiçi uçuş takip sistemlerinde, bu seferin Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 13.10'da kalkarak Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmesi planlanan bir uçuş olduğu görülüyor.

Hindistan, Ahmedabad, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • SUPERMEN HD:
    Allah rahmet eylesin 19 13 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Pakistan suikast yapabilir yapmıştır. 3 15 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Allah kimsenin başına vermesin 17 0 Yanıtla
  • Crixus :
    Aman Ya Rabbi :( 8 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    çok korkunç Allah bizlere göstermesin. 7 1 Yanıtla
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