Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133\'ü yurt dışında, 18\'i yakalandı

9 şehidimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken operasyonda 18 kişi yakalandı.

133 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya provokatörlerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'i yakalandı, 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."