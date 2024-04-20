İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Sarf Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.