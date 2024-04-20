İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Sarf Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Safiye Demir'in cenazesi, Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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