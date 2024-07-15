İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda döviz, Türk Lirası ve altın ile dijital materyaller ele geçirildi.

15.07.2024 23:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde 'Adliye Mahrem' yapılanması, 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ve 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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