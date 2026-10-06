İçişleri Bakanı Çiftçi, AFAD'daki KBRN kongresinde küresel dayanışma çağrısı yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen '4'üncü Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı, tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığında 6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek '4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi' çerçevesinde "Yapay Zeka Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Yeniden Tanımlamak" konulu programda konuştu. Yapılan işbirliklerinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "2017 yılında başlayan KBRN kongrelerimizin, geçen süre içinde bilim dünyasını, uluslararası kuruluşları, kamu kurumlarımızı ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformuna dönüştürdüğünü memnuniyetle görüyoruz. Bizim medeniyet tasavvurumuzda insan ile tabiat birbirinden kopuk değildir. İnsan, yaşadığı alemin sahibi değil; emanetçisidir. Toprak, su, hava ve bütün canlı hayatı bize korunması gereken bir emanet olarak verilmiştir. Bu nedenle KBRN güvenliğine yalnızca insan hayatını koruyan teknik bir alan olarak bakmıyoruz. Bu konuyu tabiatı, hayatın bütünlüğünü ve gelecek nesillerin emanetini koruyan büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik ve afet yönetimi politikalarımızı; insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden

bertaraf etmeyi esas alan bir anlayışla yürütüyoruz"

Tehditlere karşı önleyici anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik ve afet yönetimi politikalarımızı; insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan Hiroşima ve Nagazaki'nin büyük yıkımına; Çernobil'den Fukuşima'ya kadar insanlık, KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini yaşayarak gördü. Şimdi ise karşımızda çok daha karmaşık bir güvenlik ortamı bulunuyor. Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. Kongremizin 'Yapay Zeka Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak' teması da bu değişimi doğru okumamız gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

"Yapay zeka, insanlığa çok büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları oluşturabiliyor"

Yapay zekanın getirdiği yeniliklerinin yanında riskli durumlarında oluşabileceğini dile getiren Bakan Çiftçi, "Yapay zeka, insanlığa çok büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları oluşturabiliyor. Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyor, devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanıyor; yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz. Olay meydana geldikten sonra müdahale eden anlayıştan; riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına geçiyoruz. Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak; keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı

"KBRN tehditleri sınır tanımıyor"

Kongrenin önemli katkılar sunacağını belirten Bakan Çiftçi, "KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı; tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir. Kamunun kapasitesini, akademinin bilimsel derinliğini, özel sektörün yenilikçi gücünü ve uluslararası kuruluşların tecrübesini ortak bir hedef etrafında buluşturuyoruz. Kongre boyunca ortaya konulacak her yeni fikir, her bilimsel çalışma ve her iş birliğinin, geleceğin KBRN güvenlik politikalarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Programda İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de konuşma yaptı.

Firmalar stantlarda ürünlerini sergileyecek

Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı, uzman, akademisyen, öğrenci ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceği kongrelerde KBRN alanındaki güncel tehditler ve çözüm yaklaşımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. KBRN alanındaki tehdit ve tehlikelerin yanı sıra güncel teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar hakkında da oturumların yer aldığı kongrede; akademik çalışmalara da yer verilecek. Ayrıca, KBRN alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar, oluşturulacak stant alanlarında ürünlerini sergileme ve tanıtma imkanı bulacak.