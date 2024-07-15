İçişleri Bakanı: FETÖ'cü alçakların şehit ettiği kahramanlarımızı unutturmayacağız

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldiği programda, "Kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 kahramanımızı unutturmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Polis Müzesi Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda ailelere seslenen Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan tam 8 yıl önce, devletimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize kasteden bir ihanet örgütünün alçakça kalkışmasına beraberce şahit olduk. Ancak o hainlerin karşısında elinde bayrağı, kucağında yavrusu, yanında evladıyla meydanlara koşan koca yürekler vardı. O koca yürekler ki, çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalıştı. Uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekinini yaktı. 'Öleceksek bir kere öleceğiz' diyerek elinde al bayrağıyla şehadete koştu. O gece göğsümüzü kabartan, nice kahramanlık destanı yazıldı."

"Kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 kahramanımızı unutturmayacağız"

15 Temmuz sorumlularına bedel ödetmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Milletine pusu kuran, kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 kahramanımızı nasıl unutabiliriz. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz hainleri affetmeyeceğiz. Nankörlerden yüz çevireceğiz. Hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar, onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun" diye konuştu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Bakan Yerlikaya, açıklamaların ardından ailelerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. - ANKARA