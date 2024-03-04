İçişleri Bakanı: Havaya ateş eden şahıs yakalandı

Kocaeli'de Tır Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.