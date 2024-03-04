İçişleri Bakanı: Havaya ateş eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Havaya ateş eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asker eğlencesinde havaya ateş ederek çevredeki vatandaşları tehlikeye attığı videoyu sosyal medyada paylaşan şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Şahsın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

04.03.2024 22:44  Güncelleme: 22:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asker eğlencesinde havaya ateş ederek çevredeki vatandaşları tehlikeye attığı videoyu sosyal medyada paylaşan şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı 'Gereği Yapıldı-5' başlıklı paylaşımında, "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Havaya ateş eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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