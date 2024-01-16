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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-15' Operasyonunda 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-15' Operasyonunda 52 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sibergöz-15' operasyonları kapsamında kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı gibi tanıtılarak dolandırıcılık yapan 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda 5 milyon 885 bin TL mağdur edildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-15\' Operasyonunda 52 Şüpheli Yakalandı
16.01.2024 - 13:51,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli olarak başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmayacağını dile getiren Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıla çalışmalar sonucu şüpheli şahısların farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara 'hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-15' Operasyonunda 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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