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İçişleri Bakanı: Terörden aranan 'Sofi' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı: Terörden aranan \'Sofi\' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-40' operasyonu sonucu terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Sofi' kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda bir jandarma üsteğmen yaralandı.

25.05.2024 10:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "Bozdoğan-40" operasyonu sonucu terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Sofi' kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu "Bozdoğan-40" operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir jandarma üsteğmen ise yaralandı. Bakan Yerlikaya yaralanan üsteğmenin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çıkan çatışma sonucu etkisiz hale getirilen terörist 'Sofi' kod adlı Mehmet Yıldırım'ın 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine, 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Terörden aranan 'Sofi' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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