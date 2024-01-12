İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüpheli yakalandı." - ANKARA