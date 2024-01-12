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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla 16 ilde düzenlenen 'Sibergöz-14' operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 08:33,  Güncelleme: 08:36
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" operasyonunda 120 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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