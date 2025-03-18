İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var"

Şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var" dedi.

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "110 yıl önce Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı, Aziz şehitlerimizi, Onur timsali gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün, Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Milletin Evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ndeydik. Bu yıl, 306'sı İçişleri Bakanlığı personellerimize ait olmak üzere, toplam 644 şehit yakını ve gazimize, ülkemizin dört bir yanında 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi" dedi.

"Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var"

Çanakkale destanının eşine rastlanmaz bir gurur örneği olduğuna değinen Bakan Yerlikaya, "Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var. Kundaktaki yavrusuna doyamayan, sevdiğine kavuşamayan, öğrencilerini cepheye gönderip mezun veremeyen okullar var. Çanakkale'de imanla, vatan aşkıyla çarpan yürekler; öyle bir destan yazmıştır ki, dünyaya ibret, milletimize gurur vesilesi olmuştur. Bu millet, ne zaman dara düşse, bağrından kopan kahramanlar, onu düze çıkarmıştır. Çanakkale'de siperleri, Kurtuluş Savaşında cepheleri, terörle mücadelede mevzileri, 15 Temmuz'da sokakları boş bırakmayan, serdengeçtilerin yurdudur burası" ifadelerini kullandı.

"Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir"

Her daim görevde olduklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, şehitlerimize ve gazilerimize olan ahde vefanın da bir gereği olarak; gece gündüz demeden çalışıyoruz. Terörle mücadelede, asayişi sağlamada, uyuşturucu ile savaşta, kaçakçılıkla mücadelede, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa; devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir" diye konuştu. - ANKARA