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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı. Bin 479 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, adli kontrol kararı ile serbest bırakılanların da takip edildiğini ifade etti.

31.01.2024 08:10  Güncelleme: 08:11
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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