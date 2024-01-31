 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının ülkeden çıkış yaptığı ve 82 bin Suriyeli'nin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü belirtildi. İçişleri Bakanı, göçmen kaçakçılarına karşı kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

31.01.2024 08:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandığını, bunlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığını ve bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"82 bin Suriyeli ülkelerine döndü"

Paylaşımında 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu ülkeden çıkış yaptığını belirten Yerlikaya, "82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı" dedi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, Twitter, Göçmen, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 09:25:57. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 bin 482 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement