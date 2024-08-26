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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı." - ANKARA