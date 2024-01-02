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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya merkezli 'Kafes-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya merkezli 'Kafes-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen 'Kafes-27 Operasyonu'nda, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda, örgüt elebaşı İlkay Yılmaz dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya merkezli \'Kafes-27 Operasyonu\'nda organize suç örgütü çökertildi
02.01.2024 - 08:44,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya merkezli 'Kafes-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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