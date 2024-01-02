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"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı•
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya merkezli 'Kafes-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika