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Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti•
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika