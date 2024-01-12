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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 305 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

12.01.2024 - 08:37,  Güncelleme: 08:38
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton 661 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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