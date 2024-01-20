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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adana'da gerçekleştirilen 'KALKAN-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığına karışan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana\'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen...
20.01.2024 - 08:06,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'KALKAN-8' Operasyonlarında 37 Göçmen... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen... - Son Dakika
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