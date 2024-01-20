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Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'KALKAN-8' Operasyonlarında 37 Göçmen... - Son Dakika