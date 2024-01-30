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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı. Tacikistanlı ve Rus uyruklu olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ üyesi oldukları değerlendiriliyor. Emniyet güçleri, saldırıya ilişkin 30 ayrı adrese baskın düzenleyerek 47 şahsı gözaltına aldı. Bakan Yerlikaya, saldırıyı kınayarak, Türkiye'nin farklı dinlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı
30.01.2024 - 00:18,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

Bakan Yerlikaya: "Biri Tacikistanlı diğeri Rus olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi saldırganları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının saldırganlarıyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı.

"Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum"

Sarıyer'deki silahlı saldırıda, hayatını kaybeden Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı dilediğini ifade eden Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere bugün Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli 2 şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Tuncer Cihan isimli vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamada faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığımızı belirtmiştim. Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı.

Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerinde bulundu.

"Biri Tacikistanlı diğeri Rus olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz."

Her iki katil zanlısının da yakalandığını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadeleri alınacak, olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Şunun altını çizmek istiyorum değerli basın mensupları, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz, farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimizi kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Son olarak başta bölücü terör örgütü olmak üzere, terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Azimle, kararlılıkla. DEAŞ ile ilgili, 1 Haziran 2023'ten bugüne bin 46 operasyon yaptık. İki bin 86 gözaltı, 529 tutuklu, 404 adli kontrol kararı alındığını da belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika


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