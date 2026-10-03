İçişleri Bakanlığı 16 ilde DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı 16 ilde DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada operasyonların 16 ilde gerçekleştirildiği ve yakalanan şüpheli sayısının 51 olduğu ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı: "16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı."
Kaynak: İHA
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