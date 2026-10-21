İçişleri Bakanlığı 9 ildeki operasyonda 123 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanlığı 9 ildeki operasyonda 123 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 9 ildeki dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Operasyonlar Jandarma, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında, 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 İl merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma Kuruluİçişleri BakanlığıDolandırıcılıkJandarma3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:07:22. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 9 ildeki operasyonda 123 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei