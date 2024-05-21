İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu Başsavcılığa Teslim Edildi

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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını ve pazar günü de başsavcılığa teslim edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığı ve pazar günü de başsavcılığa teslim edildiği öğrenildi. Raporun, kriminal ve jandarma teşkilatının birlikte çalışmasıyla, uzun sürece özveriyle kısa sürede tamamlandığı ve bundan sonrasının yargıda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Yerlikaya'nın, konuya ilişkin yakın zamanda sosyal medya üzerinden bir açıklama yapacağını ifade edildi. - ANKARA