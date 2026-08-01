İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. - Son Dakika
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