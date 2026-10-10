İddiaya göre Karadeniz Ereğli'de beton mikseri kazanından yola kirli su döktü - Son Dakika
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İddiaya göre Karadeniz Ereğli'de beton mikseri kazanından yola kirli su döktü

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İddiaya göre Karadeniz Ereğli\'de beton mikseri kazanından yola kirli su döktü
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Karadeniz Ereğli Bağlık Mahallesi'nde beton mikserinin kazanını suyla temizlerken kirli suyu yola dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu. İddiaya göre kazana su verilirken akan kirli su yola bırakıldı. Vatandaşlar yolların kirletilmesine karşı önlem alınmasını istedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikserinin, kazanını suyla temizlerken kirli suyu yola dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, yoluna devam eden beton mikserinin kazanına su verildiği sırada kazandan akan kirli su yola bırakıldı. Yaşanan olay çevre kirliliğine neden olurken, duruma tepki gösteren vatandaşlar, yolların bu şekilde kirletilmesine karşı önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA
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