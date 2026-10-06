İddiaya göre Nizip'te tır kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İddiaya göre Nizip'te tır kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

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İddiaya göre Nizip\'te tır kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde E-90 kara yolundaki Fıstık Hali girişinde 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre bir tır kırmızı ışıkta duran tır ile sağ şeritteki minibüse çarptı; yaralılar Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fıstık Hali girişi E-90 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 47 KJ 696 plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta aniden duran sürücüsü öğrenilemeyen 31 ADS 194 plakalı Mercedes marka tır ile sağ şeritteki Volkswagen marka 41 AAJ 576 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldaki trafik akışı ise bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Nizip Devlet HastanesiGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelNizipKazaSon Dakika

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