İddiaya göre Nusaybin'de çocuklar bahçedeki kamelyada ateş yakarken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Nusaybin 8 Mart Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde çocuklar kamelyada ateş yaktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, pazar günü olduğu için okulda öğrenci ve öğretmen bulunmadığı öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okulun bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bir okul bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çocukların kamelyanın içinde ateş yaktığı görüldü. Olayın pazar günü meydana gelmesi nedeniyle okulda ders yapılmadığı, görüntülerin kaydedildiği sırada öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?