Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okulun bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bir okul bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çocukların kamelyanın içinde ateş yaktığı görüldü. Olayın pazar günü meydana gelmesi nedeniyle okulda ders yapılmadığı, görüntülerin kaydedildiği sırada öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulunmadığı öğrenildi.