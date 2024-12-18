İdil'de PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

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Şırnak'ın İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Adile Naşit Caddesi üzerinde içerisine piknik tüpü yerleştirilen çöp konteynerini ve araç lastiğini caddeye sürükleyerek, molotof kokteyli ile ateşe verenlere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacakları öğrenildi. - ŞIRNAK