İdlib'de Cephanelik Patladı: 7 Ölü, 157 Yaralı

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib kentinde bulunan cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde meydana gelen patlamada bilanço yükseliyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Maaret Misrin kasabasında bulunan cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının da 157'ye yükseldiği bildirildi.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Al-Saleh, Sivil Savunma ekiplerinin patlama yerine hızla ulaştığını, tehlikeli şartlar altında çalıştıklarını söylemişti. Ekiplerin, devam eden patlamalar sırasında da tahliye ve kurtarma operasyonları yürüttüğünü belirten Saleh ayrıca bölge halkına kendi güvenlikleri için olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu. - İDLİB