İETT Otobüsü Geri Giderken Kaza Yaptı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Geri Giderken Kaza Yaptı

İstanbul'da geri giden İETT otobüsü dolmuşa ve taksiye çarparak kazaya yol açtı, bir kişi yaralandı.

10.03.2025 14:37
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Geri geri kayan İETT otobüsü dolmuşa ve ticari taksiye çarptı

Yan yoldan E-5 Karayoluna çıkan otobüste bulunan bir kişi yaralandı

İSTANBUL - E5 Haramidere Edirne istikametinde İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra bir anda geri geri kaymaya başlayarak ticari taksiye ve dolmuşa çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüste bulunan bir kişi yaralandı.

E5 Haramidere Edirne istikametinde HO 16 60 plakalı İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra bir anda geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüs önce bir 34 M 5615 plakalı dolmuşa daha sonra da 34 TCV 84 plakalı ticari taksiye çarparak yan yoldaki refüjü aşıp E-5 Karayoluna çıktı. Otobüs daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otobüs içerisinde ve dolmuşta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. İETT otobüsünde bulunana bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti ve 2 şerit trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan dolmuş şoförü

"E-5'de ilerliyordum. Arkadaş arabası arızalıymış her halde geri geri E-5 devam ediyordu. Aracımın sağ arka tarafından vurdu. Ardımdan sarı ticari taksiye vurdu. Peşinden kaldırımdan uçarak E-5 yanlamasına girdi. Bariyerlere vurarak durdu.

Kaynak: İHA

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