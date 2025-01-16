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İETT Otobüsünde Yangın

İETT Otobüsünde Yangın

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi.

16.01.2025 22:13
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İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A kontrolündeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüs seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek otobüs içinde bulunan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.

Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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