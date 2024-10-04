İETT Şoföründen İlginc Çıkış - Son Dakika
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İETT Şoföründen İlginc Çıkış

Başakşehir'de İETT şoförü, yolcusuyla tartışıp 'Çalışmıyorum' dedi. O anlar kaydedildi.

04.10.2024 11:05
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İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında vatandaşa sinirlenen İETT şoförü "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım, banane çalışmıyorum" dedi. İlginç diyalog vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü, otobüs içerisindeki bir vatandaşla tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım" ifadelerini daha sonrada, "banane ben çalışmıyorum" diyerek tavır orta koydu. İlginç diyalog başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Şoföründen İlginc Çıkış - Son Dakika

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