İftar için ekmek alan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
İftar için aldığı ekmeği evine ulaştıramadı
DENİZLİ - Denizli'de iftar için ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaeddin Cunkuş ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Yemencioğlu (22), idaresindeki 34 RZE 87 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpma sonucu Cunkuş, metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Cunkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Kaza yapan otomobil sürücüsü Yemencioğlu, gözaltına alınırken, kazada yaşamını yitiren Cunkuş'un yakınları ise acılı haberi alır almaz bölgeye geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğuldu kazada ölen Cunkuş'un belediye fen işlerinde çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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