İftar vakti yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
DENİZLİ - Denizli'de iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmek isteyen Alaattin Cunkuş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada, otomobilin çarpması sonucu savrulan şahsın metrelerce ileriye düştüğü anlar yer aldı.
Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Hayrullah Y. yönetimindeki 34 RZE 87 plakalı otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş, metrelerce ileriye düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Alaattin Cunkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, Alaattin Cunkuş'un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Metrelerce havaya savruldu
Belediye fen işleri müdürlüğünde greyder operatörü olarak görev yapan Alaattin Cunkuş'un hayatını kaybettiği feci kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç trafiğinin yoğun olduğu sırada elindeki ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş'un orta refüje yaklaştığı sırada hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş'un metrelerce ileriye düştüğü, elindeki ekmeklerin ise farklı bir yöne fırladığı anlar da görüntülere yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki sürücünün bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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