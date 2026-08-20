İğdecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İğdecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

İğdecik\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'de kuş çarpmasıyla çıkan anız yangını, mahalleli ve su tankerinin yardımıyla söndürüldü.

Eskişehir'in kırsal İğdecik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkan anız yangını, orman bölge müdürlüğünün tahsis ettiği su tankeriyle mahalle sakinleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi İğdecik Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, elektrik tellerine kuş çarpması nedeniyle yangın çıktı. Tellerden sıçrayan kıvılcımların anızları tutuşturması üzerine yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri hızla müdahalede bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mahalleliğe tahsis edilen su tankerini kullanan vatandaşlar, yangının çevredeki diğer ekili alanlara ve ormanlık bölgeye sıçramasını önleyerek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından arazide soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İğdecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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