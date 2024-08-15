Iğdır Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

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Iğdır Belediyesi şehrin farklı yerlerinde bulunan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki güvenlik ve estetik iyileştirme çalışmaları kapsamında Özgür Mahallesi'nde metruk binaların yıkımına başladı. Yıllardır kullanılmayan ve bakım gerektiren bu yapılar, hem çevre hem de halk sağlığı açısından risk oluşturuyordu. Iğdır Belediyesi, benzer çalışmaları şehrin diğer bölgelerinde de sürdürecek, böylece tüm vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor. - IĞDIR