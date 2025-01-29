Iğdır'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Iğdır'da düzensiz göçmen yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçün önlenmesine yönelik şehir genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaptıkları çalışmalarda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu göçmenlere organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.