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Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Iğdır'da güvenlik güçlerinin takibi sonucu, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanırken insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Yakalanan göçmenler Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi ve 2 organizatör adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Iğdır\'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
05.01.2024 - 09:16,  Güncelleme: 09:19
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Iğdır'da güvenlik güçlerin takibi sonucu, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanırken insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 organizatör tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Yol kontrol sırasında iki araçta yapılan aramada 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerin taşındığı 2 araca ise el konuldu. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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