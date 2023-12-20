Iğdır\'da 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Iğdır'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 315 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır, Aralık ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 315 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR