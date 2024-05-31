Iğdır\'da Asırlık Ağaç Bir Aracın Üzerine Düştü

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Iğdır'da şehir merkezinde yol kenarında bulunan asırlık ağaç, bir aracın üzerine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Iğdır merkez Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık ağaç çürüdüğü için yol kenarında park halinde bulunan Celal Aktaş'a ait otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olayda şans eseri araç içinde ve yoldan geçen kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan olayda aracın tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Ağacın yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor. - IĞDIR