Iğdır'da çatı katında 216 şişe kaçak içki, 70 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da çatı katında 216 şişe kaçak içki, 70 paket sigara ele geçirildi

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Iğdır\'da çatı katında 216 şişe kaçak içki, 70 paket sigara ele geçirildi
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Iğdır'da KOM ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda, çatı katında yılbaşında piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen 216 şişe kaçak alkollü içki ve 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı, adli makamlara sevk edilecek.

Iğdır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen 216 şişe kaçak alkollü içki ve 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı saha çalışmaları kapsamında, Topçular Mahallesi'nde bulunan bir adresin çatı katında kaçak alkol depolandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe alkollü içki ile 70 paket sigara ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da çatı katında 216 şişe kaçak içki, 70 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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