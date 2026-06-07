Iğdır'da Çocuk Otomobille Çarpıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Çocuk Otomobille Çarpıldı

Iğdır\'da Çocuk Otomobille Çarpıldı
07.06.2026 08:25
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Iğdır'da 6 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye hazırlanan 6 yaşındaki Merdan Ali İ., bir anda yola koştu. Bu sırada caddede seyir halinde olan bir otomobil çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 8 metre sürüklenen çocuk, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Çocuk Otomobille Çarpıldı - Son Dakika

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