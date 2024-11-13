Iğdır\'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

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Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E., polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR