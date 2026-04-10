Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
10.04.2026 20:51
Iğdır'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı, sahte belgeler ele geçirildi.

Iğdır'da 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla sınır geçişi sağlayan organizatörlere yönelik baskında 12 şüpheli yakalandı; 7'si tutuklandı, çok sayıda sahte belge ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, aranan ve ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu şahısların sahte belgelerle Dilucu Sınır Hattı üzerinden yasa dışı geçişlerinin sağlandığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında toplam 6 ara yakalama yapılırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 1 kişi ve sahte belgelerle yakalanan 8 şahıs gözaltına alındı.

07 Nisan 2026 günü sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kaçak akaryakıt, çok sayıda pasaport ve kimlik kartı, sahte giriş-çıkış belgeleri, uyuşturucu madde ve aparatları ile dijital materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Advertisement
