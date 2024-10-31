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Iğdır'da Kadın Cinayetleri İçin Adalet Talebi

Iğdır\'da Kadın Cinayetleri İçin Adalet Talebi

Aleyna Ağgül davasında Yargıtay, sanığın müebbet hapis cezasını onadı, kadın hakları komisyonu açıklama yaptı.

31.10.2024 13:37
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Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen Gökhan Argın'ın müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu basın açıklaması yaptı.

Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen Gökhan Argın'ın müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karar sonrası Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Aleyna Ağgül dosyasındaki kararın tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesi gerektiğini belirterek basın açıklaması yaptı.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Büşra İleri yaptığı basın açıklamasında, "Her geçen gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, temelinde cinsiyet ayrımcılığına dayanan politik bir sorundur. 2024 Ocak- Eylül çetelesine göre; 9 aylık süreçte 23 kadın katledilmiş, 148 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Kadınların büyük çoğunluğu evli oldukları erkekler ya da tanıdıkları tarafından öldürülmüştür. Kadın mücadelesinin kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği mekanizmalardan bir gecede vazgeçilmiş olunmasının; artan kadın cinayetlerinde, yargı organlarının vermiş olduğu ve devletin cezasızlık politikası üzerine inşa ettiği kararlarda göz ardı edilmez bir etkisinin olduğu açıktır. Devletin yaşam hakkının korunması ve kadına yönelik şiddetin önlemesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi-CEDAW'la ve İstanbul Sözleşmesi'yle bağlı olarak bir an önce yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. İlgililer tarafından etkin soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edilmesi, kadın cinayetlerine yönelik olarak yürütülen cezasızlık politikaları ve cinsiyetçi söylemler, kadın cinayetlerinin esas sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 2021 yılından beri takipçisi olduğumuz maktul Aleyna Ağgül dosyasında, kadın cinayetlerinde pek rastlamayacağımız bir şekilde cezasızlık politikası uygulanmamış ve Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık hakkında 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. Sanık müdafilerince yapılan başvuru üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından dosya incelenmiş ve ilgili kararın onaylanmasıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmişti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz. Yargı tarafından faillere caydırıcı cezaların verilmesi ve devletin kadın katliamlarına ilişkin önleyici tedbirler alması taleplerimizi yineleyerek, cezasızlık politikalarına karşı duracağımızı ve adaletin tecellisi adına mücadelemizin devam edeceğini bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Kadın Cinayetleri İçin Adalet Talebi - Son Dakika

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