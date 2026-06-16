Iğdır'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Iğdır\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
16.06.2026 18:53
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12 ildeki eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. 162 milyon lira hareketi tespit edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 162 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, 10 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, müşteki M. A. O'nun sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden gönderilen sahte ilan bağlantılarıyla kandırıldığı, verilen görevleri tamamlaması halinde yüksek kazanç elde edeceği vaadiyle 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 lira göndermesinin sağlandığı belirlendi. Olayın aydınlatılması amacıyla yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldü.

162 milyon liralık para hareketi

Jandarma ekiplerinin saha çalışmaları, PARS analiz sistemi üzerinden yapılan incelemeler ile banka ve GSM operatörlerinden elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin ATM işlem görüntüleri ve kullandıkları IP adresleri tespit edildi. MASAK'tan alınan veriler üzerinde yapılan analizlerde ise 61 bin şüpheli işlemde toplam 162 milyon lira tutarında para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda Iğdır merkezli Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında ise gözaltı süresi uzatıldı. Firari durumdaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen hesaplara bloke konulduğunu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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