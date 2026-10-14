Iğdır'da otobüs kargosunda 592 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da otobüs kargosunda 592 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

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Iğdır\'da otobüs kargosunda 592 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı
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Iğdır'da yolcu otobüsleriyle emanet ve kargo yoluyla uyuşturucu taşındığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da yolcu otobüsleri üzerinden emanet ve kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, uyuşturucunun yolcu otobüsleri aracılığıyla emanet ve kargo şeklinde taşındığı belirlendi. Yürütülen takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüvenlikGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da otobüs kargosunda 592 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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